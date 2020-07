ROMA – “Lo Stato non tratta. Rimango immobile nella mia posizione, fuori i Benetton o revoca! Per le famiglie delle vittime del crollo del Ponte di Genova e per gli italiani che tutti i giorni percorrono quelle autostrade, lo Stato italiano deve fare giustizia, questo è il minimo. Ma che altro deve accadere se non bastano 43 morti per revocare le concessioni a chi invece di fare manutenzioni taroccava i report arricchendosi per anni? L’ultimatum del Governo non è trattabile, o fuori i Benetton o revoca subito. Non pensassero di averci portato allo sfinimento per stare ai loro compromessi”. Lo scrive su facebook Giancarlo Cancelleri, viceministro alle Infrastrutture e trasporti.



(DIRE)