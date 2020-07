Calcio, Marina di Ragusa

Ragusa – Attraverso una nota ufficiale, l’ASD Marina di Ragusa, ha annunciato l’arrivo del nuovo preparatore dei portieri Roberto La Malfa.

Nel comunicato si legge: “Roberto La Malfa entra ufficialmente nel settore tecnico della società dell’ASD Marina di Ragusa Calcio, col ruolo di preparatore dei portieri. L’accordo tra i vertici dirigenziali e l’ex portiere è arrivato in queste ore e sarà a disposizione dello staff tecnico per la programmazione della preparazione atletica dei calciatori, da subito. La Malfa ha un curriculum di tutto rispetto. Preparatore dei portieri in Lega Pro con Akragas e Sicula Leonzio; tra i dilettanti a Palazzolo Acreide, Santa Croce, Ragusa. “Dopo un po’ di anni torno a far parte di una squadra che milita nel campionato di quarta serie – sono le prime parole di La Malfa, subito dopo la stretta di mano con i vertici della società con la presenza dell’Ad Francesco Postorino, il DG Nunzio Calogero ed il DS Cesare Sorbo – con immensa gioia. Devo però ringraziare, e ci tengo a dirlo, la società UP Santa Croce Camerina per come sono stato trattato in questi anni di collaborazione con loro. E anche per la possibilità che mi hanno dato nell’accettare il mio nuovo incarico con il Marina di Ragusa.”

Entro in una nuova famiglia – aggiunge La Malfa – e metterò a disposizione del tecnico Salvatore Utro la mia esperienza, nella consapevolezza di poter lavorare insieme per un unico obiettivo. Con questa società ci sono tutti i presupposti per costruire nel tempo un bel progetto calcistico. La lungimiranza della dirigenza rossoblu è un ottimo biglietto di presentazione per chi come me fa questo mestiere e lo fa con tutta la passione. Abbiamo subito trovato l’intesa proprio perché –conclude l’ex portiere – i progetti societari collimano con il calcio che a me piace esprimere nella preparazione dei portieri.” La società ASD Marina di Ragusa ringrazia l’ex preparatore dei portieri, Franco Capocasale per la grande professionalità ed esperienza dimostrata nel corso di questi ultimi anni di collaborazione, durante i quali la società ha vinto due campionati di fila, una Coppa Italia ed una finale di Coppa Italia. Capocasale, per motivi personali non ha potuto riconfermare la sua collaborazione nella preparazione dei portieri. Da parte della società l’immensa gratitudine ad un vero professionista ed un uomo-spogliatoio.Intanto la LEGA Calcio serie D ha ufficializzato le date d’inizio della prossima stagione agonistica. Si comincia il 20 settembre 2020 con il turno preliminare di Coppa Italia di serie D. il 27 settembre è previsto l’inizio del campionato, mentre la prima di campionato dell’under 19 nazionale, il 10 ottobre”.