CATANIA – A chi era destinato il mini-arsenale che trasportava il biancavillese Ivan Giuffrida, arrestato i poliziotti della Squadra Mobile di Catania qualche giorno fa? Questo è uno degli interrogativi a cui cercherà di rispondere la polizia che ha avviato una certosina indagine.

Da una parte si sta cercando di ricostruire i contatti del 29enne avvenuti nei giorni prima dell’arresto. E magari da quello poter riuscire a capire se si trattava di una ‘fornitura’ precisa a un gruppo criminale, o magati il tentativo di piazzare mitraglietta, pistola e armi rubate. Infatti, dai primi accertamenti, è emerso che due delle armi erano proprio “provento di furto”.

Non è stata un’operazione facile quella messa a segno dai poliziotti della Squadra Mobile di Catania. Quando gli agenti – che viaggiano su una moto – hanno notato Giuffrida in via Gaetano Di Giovanni a Monte Po mentre ‘correva’ in sella a un ciclomotore, hanno immediatamente cercato di fermarlo.

Da lì è iniziato un pericoloso inseguimento: il biancavillese ha cercato anche di speronare i poliziotti, che però sono riusciti a farlo fermare e quindi a perquisirlo.

Fortunatamente il 29enne non ha preso la mitraglietta con matricola abrasa, completa di caricatore e cartucce calibro 7.65, che aveva nella tracolla legata allo sterzo della moto. Inoltre nel vano sottosella, ben sigillate, Giuffrida aveva tre revolver e una semiautomatica e varie munizioni.

Dalla scientifica si attendono ancora altri utili che potranno dare nuova linfa alle indagini. Intanto è certo che a Catania è ancora forte la richiesta di riserve di fuoco. Un dato – certamente – allarmante.