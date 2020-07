CATANIA – Asgi Sicilia, Confcooperative Sicilia, Legacoop Sicilia, Unci Sicilia, Unicoop Sicilia intervengono sulla nomina del garante della disabilità ma non accettano attacchi violenti. “Alcune associazioni di disabili, con in testa il comitato “#SiamoHandicappatiNoCretini” e FIRST, hanno emanato un comunicato a sostegno della nomina dell’avvocato Maurizio Benincasa a garante delle Persone con disabilità, fatta dall’Assessore alla Famiglia Antonio Scavone”, si legge in una nota congiunta .

E ancora: “Stranamente, nonostante perplessità sulle modalità di nomina siano state avanzate anche da diverse autorevoli associazioni nazionali della disabilità e dallo stesso Forum del Terzo settore, il comunicato, nel difendere e sostenere la nomina di Benincasa, porta avanti un attacco frontale, violento e indiscriminato al mondo della cooperazione sociale definito “mondo di interessi economici anche vestiti da associazionismo e di volontariato d’interessi, con oscure trame di risvolti sul mondo della disabilità, o, se si vuole dietro al business della disabilità”.

Le associazioni non accettano questi attacchi e invitano a fare nomi e cognomi. “Ci aspettiamo che, coerentemente a quanto hanno affermato, gli estensori del comunicato si premurino di evidenziare in maniera dettagliata, con nomi e cognomi, i fatti e le circostanze nelle quali si sia realizzato un utilizzo distorto della cooperazione nascondendo “interessi”, “oscure trame” o “business della disabilità”. Noi siamo certi infatti – affermano – che la stragrande maggioranza delle cooperative e dei loro addetti operino correttamente, garantendo agli assistiti servizi di livello anche quando, magari, non vengono pagate da mesi e mesi. Ci auguriamo quindi che, questi fatti e questi nomi, così fortemente quanto genericamente e indistintamente denunciati – continua la nota – vengano concretamente tirati fuori e che gli stessi estensori del comunicato siano disposti a firmare insieme a noi le conseguenti denunce alle autorità competenti. Viceversa, se nomi e fatti non verranno fuori ci aspettiamo una immediata quanto dovuta nota di rettifica e di chiarimento”

Le associazioni sono chiare: “Non vogliamo partecipare anche noi al gioco della demonizzazione dell’altro, non vogliamo lanciare sospetti. E siamo certi che anche in questo caso la maggior parte delle situazioni siano regolari. Ma non basta essere disabili, familiari di disabili o associazioni di disabili per avere la patente di correttezza. Noi ribadiamo all’Assessore e al Governo l’opportunità di introdurre o i voucher spendibili presso strutture accreditate e vigilate o una più efficace verifica a valle e a monte della spesa effettuata e ci aspettiamo, dato che condividiamo l’esigenza di evitare “business della disabilità”, di avere al nostro fianco in questa richiesta le associazioni firmatarie del comunicato”. E annunciano: “Per conto nostro questa volta andremo avanti anche nel sottoporre la questione alla Corte dei Conti”

La nota stampa continua: “Tra i firmatari del comunicato ci sono anche associazioni di operatori, come ad esempio gli ASACOM, che, come è noto, da tempo sostengono l’opportunità di un passaggio alle dirette dipendenze della pubblica amministrazione. Legittima aspettativa, nel solco della storia del Mezzogiorno. Una storia che tante volte in passato la politica ha cavalcato nella logica del consenso. Ma siamo sicuri che vada nella direzione degli interessi collettivi?”, si chiedono. Anche qui la storia offre molte risposte. E siamo sicuri che vada incontro

E poi si passa al contrattacco: “Ci sembra peraltro che anche le associazioni alle quali fa riferimento il nominato garante (Associazione 20 novembre 1989 Onlus e FIRST – Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela) abbiano in passato sostenuto questa soluzione. Se tutto quanto sopra è vero, non si può che giungere ad una conclusione: è davvero parte terza un garante sostenuto così fortemente da associazioni che potrebbero avere interessi diretti pur se legittimi, essere cioè parte, e che mostrano una posizione così aggressiva e ingiustificata nei confronti di una delle componenti del mondo dei servizi alla disabilità? Il fatto che il nominato garante sia rappresentante di alcune di quelle stesse associazioni firmatarie non aggrava il quadro?”

L’appello poi a Scavone: “All’Assessore, per concludere, non chiediamo la rimozione di nessuno, sta a Lui valutare in coscienza se la scelta fatta è valida o meno. Ci sembra invece necessario, quello si, chiedere all’Assessore di garantire l’indispensabile requisito di terzietà e indipendenza e assenza di conflitti di interesse che la carica deve assicurare”.