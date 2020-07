PALERMO – Non è ancora il tanto agognato ‘Covid-free’ ma i dati della Protezione civile nazionale dicono comunque che la Sicilia è una elle regioni italiane in cui il fantasma del coronavirus è più lontano. Gli ultimi dati relativi all’Isola parlano di 123 positivi, mentre il numero complessivo dei casi dall’inizio dell’emergenza è salito a 2.693. Cifre che non sono paragonabili a quanto subito da regioni del Nord come l’Emilia Romagna dove i casi accertati sono stati oltre 23mila. Nell’Isola, dove il Covid ha causato comunque 283 morti, si registra un solo nuovo caso, proveniente dalla provincia di Catania. I numeri complessivi di tutta Italia dicono che finora i casi accertati sono stati 242.827. Al momento i positivi sono 13.303, mentre i guariti 194.579