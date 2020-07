CATANIA C’è voglia di speranza. C’è voglia di sognare in questa estate 2020 martoriata dalla pandemia Covid-19. A volte la natura, con i suoi spettacoli unici, riesce a trasmettere forza e positività. Il cielo e i suoi astri riescono a regalare emozioni incredibili. Chi pensa che bisognerà attendere la suggestiva notte dei desideri del 10 agosto con la pioggia delle stelle cadenti di San Lorenzo si sbaglia, già da qualche giorno è possibile alzare gli occhi al cielo e poter ammirare la brillante cometa Neowise “scoperta il 27 marzo 2020 dall’osservatorio spaziale” da cui prende il nome. Gli esperti dell’Inaf dicono che ci terrà compagnia per tutte le calde notti di luglio.

Tutti con il naso all’insù

Come ammirarla? Se fino a pochi giorni fa la si poteva scorgere solo all’alba, da sabato e fino al 23 invece si potrà osservare anche la sera dalle 21 a mezzanotte. Bisognerà volgere lo sguardo in direzione nord-ovest. Bisognerà prediligere zone senza luci artificiali e magari punti di osservazione abbastanza alti. Sul sito di Astronomitaly.com c’è qualche dritta. “Nella seconda metà del mese, la cometa si presterà meglio alle osservazioni serali, transitando nella costellazione della Lince a partire dal 13 luglio per poi raggiungere l’Orsa Maggiore intorno al 17 luglio e la Chioma di Berenice il 27 del mese”, si legge. Comunque, la regola principale – come detto – è guardare a nord-ovest.

Sui cieli dell’Etna

Da giorni molti appassionati sono con la macchina fotografica in mano alla ricerca del momento perfetto da imprimere sulla pellicola (digitale). Cavalletto posizionato e occhi attenti a scorgere l’attimo fuggente. La cometa ha dato spettacolo, venerdì notte, sui cieli di Catania. E in particolare illuminando la coltre celeste sopra il profilo del vulcano. Sulla pagina facebook dell’Inaf- Osservatorio Astrofisico di Catania ci sono immagini che lasciano senza fiato. “La cometa Neowise C/2020 fotografata dai crateri Silvestri sull’Etna all’alba del 09/07/2020 da Gianni Catanzaro, astronomo del nostro Osservatorio, alla fine di una notte di osservazioni, con il telescopio di 91cm di Serra la Nave, con i colleghi Antonio Frasca e Giuseppe Leto”, questo il post che accompagna lo scatto meraviglioso. Una scia di luce che riempie di sogni queste notti d’estate.