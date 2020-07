PATERNO’ – Un’altra azione criminale ai danni della “Casa Coniglio” di Paternò. Ieri alcuni vandali hanno non solo danneggiato la struttura comunale che ospita il centro diurno di anziani e associazioni ma sono andati oltre. Sono state infatti date alle fiamme alcune porte in legno: il fuoco era visibile da più parti della città del castello Normanno. Il rogo si è propagato all’interno del centro, creando numerosi disagi a chi vi opera. Sul posto – come ricostruisce VideoStar – sono intevenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Quest’ultimi sono intervenuti per mettere i locali in sicurezza.

Non è la prima volta che la struttura è preda di balordi che devastano i locali. Da più parti, sia società civile che mondo politico, è stata sollevato un appello affinché si possa una volta per tutte trovare una soluzione che possa garantire sicurezza e prevenire altre azioni del genere.

Fonte Foto: pagina facebook Paternò c’è