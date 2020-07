Terrasini volley, colpo di mercato

TERRASINI (PA) – Colpo di mercato per la società Volley Terrasini del presidente Tony Mancino. La squadra della provincia di Palermo, infatti, si aggiudica le prestazioni della palleggiatrice Gabriella Mercanti, che torna nella propria città dopo aver disputato una decina di campionati di Serie B1 e B2 con squadre del meridione d’Italia.

“Quello della Mercanti – si legge nel comunicato diffuso dal club – rappresenta il quinto sigillo sul volley mercato dopo gli arrivi di Scarpinato, Miceli, Angelova e Amatori. Nel prossimo campionato di B2 l’allenatore Enzo D’accardi potrà contare sulla disponibilità di due palleggiatrico come Mercanti e Scarpinato per cercare di dare al Terrasini una fisionomia e una disposizione tattica che consenta un’espressione di gioco di elevato livello agonistico. Gabriella Mercanti, trentenne di 172 cm. È una palleggiatrice d’esperienza con buone qualità balistiche nel ruolo specifico ma anche con abilità a rete e in seconda linea. Caratterialmente è una giocatrice che contribuisce a legare la squadra dentro e fuori dal campo e a far sentire la propria presenza in gara. La Mercanti ha cominciato il percorso pallavolistico nel 2009 con il Volley Palermo in serie C poi è andata a giocare due anni in b2 a S. Stefano di Camastra. Nel 2014-15 a Palmi ha conquistato la B1 poi ha sempre giocato in b2 a Modica, Bari, Napoli, Castelvetrano, Pizzo Calabro. Mentre nello scorso torneo ha fatto il capitano nel New volley Oria società di B2 in provincia di Brindisi lottando nelle prime cinque posizioni della classifica”.

Queste le dichiarazioni di Gabriella Mercanti nuova palleggiatrice del Volley Terrasini : “Il mio rapporto con il presidente Mancino e ancor prima con il mister D’Accardi nasce già qualche anno fa quando mi contattarono per la prima volta; per me, palermitana, giocare vicino casa non è mai stata una priorità, anzi, ho sempre cercato squadre lontane per poter migliorare anche con una pallavolo diversa, conoscere nuove persone, vivere esperienze che mi facessero crescere come donna e come atleta. Ma la mia strada, oggi, è arrivata al punto in cui il richiamo di casa è stato più forte di qualsiasi altra volontà e non ho potuto che accettare la proposta fattami dalla società, la quale si è mossa sul mercato con largo anticipo per poter creare un roster molto competitivo per il campionato che ci apprestiamo a disputare. La loro voglia di migliorarsi anno dopo anno, avendo progetti ben definiti ed equilibrati, mi ha spinto a sposare un progetto in cui mi riconosco e in cui credo di poter dare il giusto apporto sia tecnicamente che soprattutto moralmente. Tornare in campo con ex compagne che sono diventate amiche e per di più giocando in casa con tutto il sostegno della mia numerosa famiglia non può che essere quel quid in più che mi fa ben pensare per questo campionato che non vedo l’ora di iniziare”.