Fumo in tutta la zona

PALERMO – Un incendio è divampato in una falegnameria a Villabate. La struttura si trova nei pressi di una piscina e sarebbe abbandonata. Il fumo ha avvolto l’intera zona. Sono impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco per cercare di circoscrivere l’incendio ed evitare che si possa propagare a costruzioni che si trovano non distante.

(ANSA).