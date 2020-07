La Polizia di Vittoria ha arrestato un 25enne di Vittoria, ritenuto responsabile di aver impiantato una piantagione di marijuana in contrada Niscescia Anguilla. Il giovane è stato colto in flagranza dagli agenti mentre era intento ad occuparsi delle 360 piante di diversa altezza. In un locale di proprietà del ragazzo è stato inoltre trovato un grosso quantitativo di marijuana. (ANSA).