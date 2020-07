Sei persone – praticamente un’intera famiglia: padre, madre e figli di cui uno minorenne – sono sbarcate in contrada Caos a Porto Empedocle (Agrigento). Il barchino – che è riuscito ad arrivare direttamente sulla spiaggia senza che nessuno lo intercettasse – è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di finanza. I tunisini sono stati bloccati dalle forze dell’ordine che li hanno intercettati per strada. Sono stati subito trasferiti alla tensostruttura della Protezione civile di Porto Empedocle per sottoporli ai primi controlli medico-sanitari e alle procedure di identificazione. C’è anche un bambino di appena 5 anni fra i componenti della famiglia: madre, padre, il bambino di 5 anni, due ragazze di 14 e 17 anni e il cugino della coppia. La famiglia è stata sottoposta ai i controlli medico-sanitari, effettuati dal dottor Franco Micciché. Il gruppetto è riuscito da solo a effettuare la traversata dalla Tunisia. (ANSA)