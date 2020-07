PALERMO – Giallo nella zona della Favorita a Palermo. Un uomo di 67 anni è stato trovato morto questa mattina alla Palazzina Cinese. Il ritrovamento è stato fatto da un podista che ha notato il corpo seminudo e ormai senza vita, vicino ad una siepe, nei pressi dell’ingresso di piazza Niscemi.

Sono intervenuti gli agenti della polizia, i vigili urbani e un’ambulanza del 118. Le cause della morte sono ancora da stabilire. Sono intervenuti i poliziotti della scientifica e il medico legale che effettuerà una prima ispezione cadaverica per risalire alle cause del decesso.