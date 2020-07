CATANIA – Amt: sciopero dei lavoratori e potenziali disservizi. “L’Azienda Metropolitana Trasporti Catania SpA informa che in occasione dello sciopero locale di 24 (ventiquattro) ore, proclamato per il 24 luglio 2020 dalla Organizzazione sindacale provinciale Faisa – Cisal, il servizio potrebbe subire delle variazioni”, si legge in una nota stampa di Amt. “Il personale, aderente all’iniziativa, si asterrà dal servizio dalle ore 10:30 alle ore 18:00 e dalle ore 21:00 a fine turno. L’Amt si scusa per il disagio”.