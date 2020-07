ROMA – Dal pomeriggio di oggi, la perturbazione proveniente dall’Europa nordorientale che sta interessando l’Italia porterà temporali su Campania, Puglia e Basilicata, specie sui settori interni ed appenninici. Dalla tarda mattinata di domani, le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia, specie sui settori centro-orientali. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Così un’allerta meteo della Protezione civile.

Allerta gialla in Sicilia

In Sicilia, la Protezione civile regionale ha comunicato l’allerta meteo gialla per rischio idrico ed idrogeologico per domani 18 luglio. Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.