CATANIA – Ha fatto esplodere i fuochi d’artificio nel lungomare di Catania in segno di buon auspicio per il suo futuro matrimonio così come lui spontaneamente dichiarato alla polizia che lo ha denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose. E’ successo ieri: sono stati gli agenti di una volante ad intervenire nei pressi di piazza Nettuno per delle continue esplosioni di fuochi d’artificio non autorizzati scoprendo sei persone intente ad ammirare gli effetti luminosi dei fuochi. Sequestrata la scatola, ormai vuota, che conteneva 200 colpi appartenenti alla categoria F2.