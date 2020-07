Una forte scossa di terremoto ha svegliato il Friuli all’alba di venerdì 17 luglio. Il sisma alle 4.50: secondo le prime informazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto, di magnitudo 4.2, avrebbe come epicentro la zona di Srpenica, in Slovenia, tra Plezzo e Caporetto. La scossa è stata avvertita in maniera chiara in tutta la regione e fino in Veneto.