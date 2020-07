PALERMO – Avvio della procedura per il concorso straordinario abilitante che chiede a docenti che hanno maturato anni di servizio di superare una prova scritta e una prova finale orale “per la quale il ministero non ha ancora predisposto il relativo decreto con le modalità, i tempi, i criteri per il superamento”; avvio di una procedura straordinaria per il ruolo per docenti che hanno maturato 36 mesi di servizio “che, quindi, dovrebbero essere assunti a tempo indeterminato secondo la direttiva europea, invece dovranno superare un concorso le cui modalità sono state cambiate più volte”; “abusi” nella reiterazione di contratti a termine. Sono alcuni dei problemi del mondo della scuola segnalati da un gruppo di insegnanti riunitisi sotto la sigla “docenti precari Sicilia”. Tra questi anche l’istituzione delle Gps (Graduatorie provinciali supplenze) “in cui la tabella di valutazione titoli – dicono in una nota -stravolge in maniera retroattiva il punteggio già maturato”. Tutto ciò “penalizza fortemente i precari storici della scuola – dicono – in quanto i titoli accademici e scientifici sembrano avere più valore delle competenze acquisite in aula”. Il gruppo di docenti chiede l’intervento “urgente” del presidente della Repubblica.