PALERMO – I vigili del fuoco hanno continuato a lavorare per tutta la notte nel sottopassaggio della circonvallazione di Palermo, all’altezza di via Leonardo da Vinci, dove mercoledì pomeriggio alcune automobili sono rimaste completamente sommerse dall’acqua in seguito al violento nubifragio che si è abbattuto sulla città causando danni e allagamenti. Le operazioni, che stanno ormai per essere completate, hanno escluso la presenza di eventuali vittime come era stato inizialmente ipotizzato sulla base delle dichiarazioni di un testimone.

“Mancano gli ultimi 40 centimetri per liberare completamente la carreggiata – dice il comandante provinciale dei vigili del fuoco Agatino Carrolo – ma sotto il fango e i detriti non ci dovrebbe essere nulla”. La squadre dei vigili del fuoco hanno eseguito anche numerosi interventi in tutta la città, in seguito alle segnalazioni di frane e allagamenti. Almeno 300 le richieste pervenute nelle ultime 48 ore alla centrale operativa da diverse zone del capoluogo.

Aggiornamento ore 12.30: I vigili del fuoco hanno ultimato le operazioni di svuotamento del sottopasso di viale Leonardo da Vinci in viale Regione Siciliana a Palermo. Nel sottopasso, fanno sapere dal comando dei pompieri, non è stato rinvenuto alcun corpo, né ulteriori vetture coinvolte. L’attività del Comando dei vigili di Palermo prosegue comunque per fronteggiare richieste di verifiche di stabilità di edifici o parti di essi coinvolti nell’eccezionale ondata di pioggia. Sono inoltre in corso numerosi interventi per intonaci pericolanti e prosciugamenti. Per fronteggiare l’emergenza sono già stati effettuati complessivamente oltre 150 interventi di soccorso tecnico urgente con il raddoppio dei turni di servizio del personale operativo del Comando e con il contributo di sezioni operative provenienti dai altri comandi della regione, Messina, Enna, Trapani e Caltanissetta.