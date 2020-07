Orestiadi di Gibellina, anteprima di “Quel film sono io”

Dopo l’anteprima di questa sera, domani , sabato 18 luglio, parte ufficialmente la 39^ edizione del Festival delle Orestiadi di Gibellina con un’altra produzione per Orestiadi 2020 (in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana), un’anteprima nazionale dedicata al mondo del cinema e ai suoi sogni: “Quel Film sono io” tratto dalla raccolta di racconti “Ils ne sont pour rien dans mes larmes” della scrittrice parigina Olivia Rosenthal (classe 1965), Editions Gallimard (un progetto inedito di Umberto Cantone e Alfio Scuderi) con la partecipazione di Alessio Vassallo, Filippo Luna, Aurora Falcone, Daniela Macaluso, Silvia Ajelli, Gaia Insenga.

Uno spettacolo che prova a interrogarsi sulla condizione, emotiva e psicologica, dello spettatore di film, interrogandosi sulla capacità che certe pellicole hanno di segnare la vita e l’identità delle persone. In “QUEL FILM SONO IO” ogni monologo si sviluppa da un film utilizzando alcuni elementi della sua trama e dei suoi interpreti come pretesto per il racconto della personalità del personaggio di spettatrice o di spettatore che mette al centro. L’oggetto di questi sei monologhi non è il cinema e la sua estetica, ma la qualità delle psicologie dei protagonisti, donne e uomini comuni (con i quali è facile identificarsi) che si ritrovano a fare i conti con il proprio stato di crisi, con i traumatici processi emotivi innescati dalle trame e dai personaggi di quei film che hanno segnato le loro vite.

I monologhi sono: La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock con Silvia Ajelli, Giù la testa di Sergio Leone con Alessio Vassallo ( colonna sonora di Ennio Morricone) , Effetto nottedi François Truffaut con Filippo Luna, Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci con Gaia Insenga, Thelma e Louise di Ridley Scott con Daniela Macaluso, Les Parapluies de Cherbourg di Jacques Demy con Aurora Falcone.

INFO per biglietti e misure anti-covid

La ressehna si adegua alle misure di Contenimento del Virus nel rispetto dell’ordinanza n. 25 del 13/06/2020 della Presidenza della Regione

È obbligatorio usare la propria mascherina all’ingresso e all’uscita dal teatro e per tutti gli spostamenti all’interno dello stesso. Non sarà obbligatorio l’uso della mascherina quando si è seduti al posto, essendo gli spettatori distanziati e all’aperto. Il pubblico sarà invitato a mantenere il distanziamento di un metro dagli altri spettatori durante l’ingresso e durante l’uscita dal Teatro. I posti a sedere rispetteranno il distanziamento di un metro l’uno dall’altro, i congiunti potranno sedersi accanto. Sarà vietato l’ingresso agli spettatori in presenza di febbre o di altri sintomi riconducibili al Virus. Gli spazi in ingresso ed uscita saranno dotati di dispenser disinfettanti. Per assistere agli spettacoli sarà obbligatorio comunicare i propri dati di riconoscimento personale.

In ragione della sensibile riduzione di posti, si potrà acquistare il biglietto soltanto online sul sito www.fondazioneorestiadi.it L’ingresso in sala sarà previsto a partire dalle 20,30 e avverrà in maniera contingentata per evitare assembramenti.