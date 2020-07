Le dimissioni dell'assessore D'Agostino potrebbero creare dei problemi per l'assegnazione del Barbera

PALERMO – Il Palermo trova l’ennesimo intoppo per la concessione del “Barbera”. L’assessore al patrimonio D’Agostino ha rassegnato le proprie dimissioni e questo crea problemi ai rosanero.

Il Palermo ha tempo fino al 29 luglio per consegnare la documentazione necessaria all’iscrizione, tra questi si dovrà anche indicare il nome dello stadio dove verranno disputate le gare interne. Il sindaco Orlando ha ribadito che entro il 25 luglio si aspetta venga presa una decisione, in caso contrario lo farà lui, così come avvenuto lo scorso anno quando assegno lo stadio alla neonata società.

Il tempo stringe e gli scossoni all’interno del Consiglio comunale non fanno bene al Palermo.