PALERMO – E alla fine arriva il primo colpo di mercato. Il Palermo si riprendere il giovane Andrea Silipo dalla Roma.

Silipo, classe 2001, è arrivato a Palermo a gennaio in prestito e prima dello stop definitivo ha siglato 2 reti in 217 minuti. Adesso ritorna in Sicilia dove si trasferisce a titolo definitivo, ma i giallorossi si assicurano il diritto di riacquisto ad una cifra già stabilita.

Silipo è il primo under a tornare in rosanero, i rosanero vorrebbero riprendere anche gli altri avuti la scorsa stagione a cominciare da Peretti, in scadenza con l’Hellas Verona, per passare da Kraja, Fallani, Langella e Felici che attende di sapere in quale categoria giocherà il Lecce, perché in caso di retrocessione in Serie B potrebbe rimanere in Puglia