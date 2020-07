Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha annunciato stamani su Facebook che intende chiudere il Centro per migranti di Bisconte a Messina dopo gli ultimi avvenimenti che hanno visto una sommossa degli ospiti e la fuga di 24 migranti. “Basta con il mercimonio dei migranti – ha detto De Luca – che fuggono indisturbati per la città mettendo in pericolo la popolazione e dobbiamo pure stare in silenzio senza protestare?”. De Luca ha quindi disposto la chiusura dell’hotspot per migranti che definisce “realizzato abusivamente presso l’ex caserma Gasparro”. Nel pomeriggio, alle 17 affiggerà il provvedimento all’ingresso principale di una struttura che sin dall’inizio è stata al centro di polemiche. (ANSA)