Istallare le strisce blu a pagamento in tutta piazza Cavour (quella che tutti i catanesi conoscono come piazza Borgo) e nelle strade limitrofe sta sollevando innumerevoli proteste da parte dei cittadini. Decine di persone che stanno organizzando una petizione per chiedere la rimozione degli stalli a pagamento almeno nella parte est di piazza Cavour attraversata da via Etna. “Bisogna fare chiarezza su questa situazione – afferma il presidente del III municipio dottor Paolo Ferrara – ci siamo ritrovati gli stalli a pagamento nel giro di 24 ore senza essere stati preventivamente informati. Non comprendiamo appieno i motivi di questa scelta ma sarà mia premura convocare il primo possibile una conferenza dei servizi, con tutte le parti in causa, per cercare di trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Il tratto di piazza Cavour finito al centro delle proteste dei cittadini – continua Ferrara – fino a poco tempo fa era assolutamente gratuito”. L’intera area rappresenta uno snodo fondamentale per la mobilità del III municipio. Qui, oltre alle due chiese, sono presenti moltissime abitazioni ed è uno spazio verde frequentato dalle famiglie,dagli anziani e soprattutto la sera dai ragazzi della movida.