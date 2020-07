Suolo pubblico e tariffa agevolata: incontro tra imprese e sindaco

CATANIA – Oggi a Palazzo degli Elefanti l’Amministrazione Comunale alla presenza del Sindaco Pogliese, e della Giunta comunale ha incontrato le associazioni di Categoria per la “Presentazione del Piano degli incentivi alla attività che utilizzano il suolo pubblico per sostenere il commercio cittadino” del comune di Catania. Il comune vicino ai pubblici esercizi locali in questo momento di grande difficoltà legato all’epidemia del Covid-19 ha deliberato la sospensione del Canone per l’occupazione del suolo pubblico, dall’inizio del lockdown alla data del 31 Dicembre 2020.

Un forte apprezzamento arriva da Unimpresa – Assoesercenti Catania, presente con il Direttore Salvo Politino ed il rappresentante dei Pubblici Esercizi Roberto Tudisco all’iniziativa del comune che si è mostrato vicino agli operatori della categoria. Unimpresa ha sollecitato ed ottenuto un nuovo incontro con l’amministrazione comunale per discutere la reintroduzione della tariffa agevolata per l’occupazione del suolo pubblico per un periodo prefissato e limitato durante l’anno solare.