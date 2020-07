RIPOSTO (CT) – L’ultimo sequestro della Guardia di Finanza ha dell’incredibile: sono stati scoperti telai specialized S-Works, tra i migliori al mondo, contraffatti e commercializzati da un catanese.

L’indagine

Il suo nome, al momento, è top secret. Quello che è certo è che sono ben 71 gli “accessori e componenti in fibra di carbonio di biciclette da corsa di alta gamma destinati al mercato non ufficiale, per un valore commerciale di oltre 15.000,00 euro”.

I componenti

La scoperta è avvenuta durante una perquisizione. Le fiamme gialle della compagnia di Riposto hanno scovato una bici assemblata “con componentistica di varie marche – scrive la Procura – nonché un telaio e molteplici selle, manubri, attacco-manubri, gruppo comandi e guarniture non assemblati di noti brand italiani e stranieri (Prologo, Selle Italia, Fizik, Easton Cycling, San Marco, Fsa, Pinarello, Race Face, 3t, Specialized S-Works, Deda e Hardrock”.

La denuncia

“I materiali finemente contraffatti – aggiungono gli inquirenti – evidenziavano fogge in tutto simili a quelli di noti marchi “leader” nel settore del ciclismo sportivo professionistico. Un responsabile è stato deferito, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica per il reato di contraffazione, che prevede la pena della reclusione fino a 4 anni e la multa fino a 35.000 euro”.

La guardia di finanza ha aumentato i controlli nel settore ciclisti e potrebbero esserci novità nelle prossime settimane.