Trapani, Castori

TRAPANI – Il tecnico dei granata, Castori, ha parlato in conferenza prima della sfida contro il Pisa. Ecco le sue parole: “Ogni partita fa storia a sé. Intanto devo capire se è un reato aspettare l’avversario e ripartire, se è un peccato mortale. Ogni squadra gioca nel modo in cui la fa giocare l’avversario. Non so neanche io cosa succederà, si affrontano due squadre che vorranno superarsi e ogni strategia di gioco è funzionale in base all’obiettivo che ha una squadra per ottenere il risultato. Non capisco se questo sia un limite o sia un reato. L’importante è fare punti, fare risultato. Messa in mora dei giocatori? Non ne so niente e non è una cosa che mi riguarda. Quindi non posso rispondere perché non è una cosa di mia competenza”.