Trapani, sconfitta esterna

PISA – Il Trapani finisce KO a Pisa e interrompe la propria striscia positiva di dieci risultati utili consecutivi, ma esce dal “Garibaldi” a testa alta perché è riuscita a rimontare il doppio svantaggio anche con l’uomo in meno, ma alla fine è arrivata la rete dei padroni di casa che hanno conquistato i 3 punti e allontanano i granata dai playout.

Il Pisa si presenta con il 4-3-1-2, il Trapani risponde con il 3-5-2 con Coulibaly in mezzo al campo e Piszczek mandato in campo a causa del forfait di bomber Pettinari. Sulle fasce il Pisa riesce a creare problemi, le coppie Pinato-Lisi e Benedetti-Marin spingono tantissimo e i granata non riescono mai a rendersi pericolosi. L’unica azione degna di nota da parte dei siciliani è una ripartenza di Piszczek che alla mezz’ora tenta di approfittare di un liscio in anticipo di Caracciolo, ma il tiro è sballato la sfera finisce fuori. Al 31′ arriva il vantaggio dei padroni di casa. Marconi riceve palla da Lisi, serve Vido che arriva al centro dell’area e con il destro batte Carnesecchi.

Nella ripresa i granata ci provano. Castori manda in campo Colpani, ma la rete è dei padroni di casa che trovano il raddoppio con Lisi, che prima supera due avversari e dopo calcia rasoterra a giro sul palo lontano e Carnesecchi non può fare niente. I siciliani però non demordono e riescono a trovare due reti, prima con Kupisz e poi Piszczek. Nel mezzo l’espulsione di Coulibaly che lascia i suoi in 10. La squadra di Castori, anche con l’uomo in meno, non si demoralizza e continua a spingere per trovare il colpo della vittoria, ma la rete è dei toscani. Pisano mette al palla al centro, Marconi svetta altissimo e brucia anche Scognamillo. Tre punti per il Pisa e il Trapani torna a casa con l’amaro in bocca.