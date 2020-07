Catania, bando ancora valido

"Abbiamo considerato da subito questa procedura come massima espressione di legalità per salvare la matricola 11700"

CATANIA – Il fallimento di Finaria sembrava aver chiuso le porte al bando per l’assegnazione del Catania, ma non sarà così.

La sezione fallimentare del tribunale di Catania, dopo aver decretato il fallimento della holding che detiene il 95% del club etneo, ha modificato la procedura competitiva, mantenendo inoltrata la base d’asta di un milione e 304 mila euro, rinnovando l’appuntamento al 23 di questo mese, giorno in cui verranno aperte le buste con le offerte da parte dei gruppi interessati.

Il sindaco di Catania, Pogliese, ha commentato la notizia: “Siamo particolarmente felici che il Tribunale abbia confermato il bando di vendita del Catania calcio, poiché abbiamo considerato da subito questa procedura come massima espressione di legalità per salvare la matricola 11700. I buoni propositi della Sigi – continua il primo cittadino di Catania – fanno ben sperare per la conclusione di una vicenda tormentata“