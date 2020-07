Catania, Pulvirenti

CATANIA – L’attuale socio di maggioranza del club etneo, Antonino Pulvirenti, ha parlato della situazione attuale e non solo ai microfoni di “Unica Sport”.

“Ho messo il Catania in vendita cinque anni fa e in questo tempo ho visto tutto e di più, tante persone inadeguate che si sono avvicinati, non capisco perché non si è mai fatto avanti un imprenditore importante – ha esordito Pulvirenti -.

Sigi? Stanno facendo una operazione di grande coraggio, non è facile mettere insieme tutte queste persone per portare avanti il calcio a Catania, vanno ammirati. Io ho cercato in tutti i modi di agevolarli quando si è parlato di forbice tra domanda e offerta, non li ho mai incontrati perché non mi è stato chiesto altrimenti l’avrei fatto volentieri. Texani? Sono stato io a scoprire il bluff”