PALERMO – I casi in più di Coronavirus in Sicilia sono appena quattro, con quattordici pazienti ricoverati a leggere le cifre diramate dal Ministero della Salute. Ma in Italia i contagi si incrementano un po’ di più.

Nel dettaglio: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 249 nuova casi in tutto il Paese, ieri erano 233, per una somma totale di 244.216. Aumenta anche il numero dei morti: 14 contro gli undici di ieri, per un totale 35.042 vittime. E’ quanto si legge sul bollettino diramato dalla Protezione civile.