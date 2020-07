CATANIA – I cittadini che vivono tra Corso Sicilia e le vie limitrofe alla zona della Fiera e di San Berillo vecchio sono esasperati. L’ultimo episodio è avvenuto nella notte: una residente ha filmato una rissa tra stranieri che ha interrotto il sonno di molti. Sono volate urla e anche qualche oggetto. Stamattina, le macchie di sangue sull’asfalto erano ancora ben visibili. “Chiediamo sicurezza e ordine pubblico. Chiediamo di poter rientrare serenamente a casa la sera. Chiediamo di poter vivere con serenità nella casa che con sacrifici abbiamo acquistato”, dicono a gran voce i residenti.

Sono stati diversi in questi mesi i comitati per l’ordine e la sicurezza che sono stati organizzati proprio sul tema. “Il Prefetto Claudio Sammartino ci ha dimostrato grande sensibilità e un grande capacità di ascolto”, dice Ivan Maravigna, portavoce del comitato cittadino che ormai da anni – anche attraverso una pagina facebook – denuncia quanto accade in questo pezzo di città. Degrado, immondizia, microcriminalità, spaccio e violenza.

Dopo appelli e richieste d’aiuto, i residenti hanno deciso di raccogliere i fondi per pagare “una pattuglia di un istituto di vigilanza” che presiederà la zona venerdì e sabato prossimi “per rendere sicuro il rientro – scrivono – nelle proprie abitazioni”. E potrebbero esserci altre iniziative, anche eclatanti in cui saranno coinvolti i media. I cittadini di Corso Sicilia sono stanchi delle promesse mai mantenute.