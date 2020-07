Stabile ieri il numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia, altri 233 in un giorno; 11 i decessi. In sei regioni l’indice rt è sopra 1. Ministero della Salute e Iss avvertono sul “rischio di un forte rialzo” dei contagi e invitano a “rispettare le misure di sicurezza”. Da oggi in Piemonte ed Emilia Romagna si potranno nuovamente praticare gli sport di contatto.