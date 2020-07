PALERMO – La questione relativa all’assegnazione del “Barbera” continua. Il Palermo cerca di ottenere delle condizioni vantaggiose rispetto alle ultime che prevedono un pagamento annuale di 341 mila euro e il Comune sta cercando di trovare la soluzione.

Della questione legata al “Barbera” ha parlato il presidente Mirri, che ieri ha presto parte alla presentazione del progetto che vede coinvolto il Palermo e la Caritas: “Abbiamo incontrato i capi-gruppo e sono stati presentati i punti di forza e di debolezza della proposta di convenzione, ora mi auguro che il consiglio non faccia politica, non faccia maggioranza o minoranza, ma tutti facciano in modo che il Palermo possa restare a giocare qui”.

La scorsa estate, con la nascita del nuovo Palermo, il sindaco Orlando aveva dichiarato che il canone di affitto sarebbe rimasto uguale, ma su questo punto Mirri chiarisce: “Se leggete l’avviso pubblico c’è scritto che eventualmente è possibile variarlo. Sponsor da parte del Comune? Mai si è parlato di pubblicità sulle maglie. Riteniamo che il Palermo, piuttosto che avere marchi sulle maglie, debba fare qualcosa per la città”.

“La squadra – dichiara Mirri in chiusura – che sognano i tifosi è quella che possa sempre vincere e questo è il nostro desiderio. Da azionisti, insieme a Di Piazza, abbiamo chiesto al nostro amministratore e al nostro ds di individuare un allenatore e dei giocatori che possano vincere. Chiedo pazienza ai tifosi, è come se fossimo ad aprile o maggio. Il campionato inizia il 27 settembre e ci sono ancora due mesi e mezzo di tempo”.