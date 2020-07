I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 40enne paternese Nunzio Pappalardo.

L’uomo, che dovrà espiare la pena di 6 anni e 7 mesi di reclusione per il reato di rapina aggravata in concorso commesso in Paternò nel maggio del 2017, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.

I carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato il 41enne Daniele Leotta, del posto, perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso del continuo monitoraggio effettuato dall’Arma mascalese sui soggetti d’interesse investigativo, l’attenzione dei militari si è concentrata su Leotta che, come da loro appreso a seguito di attività info-investigativa, ritenevano svolgesse l’attività di pusher.

I militari si sono pertanto presentati presso la sua abitazione di via Stazione e, eseguita una perquisizione domiciliare, hanno effettivamente trovato una quantità di 15 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed il necessario materiale per il confezionamento delle dosi per la vendita la minuto ma, soprattutto, la somma di 1050 euro della quale Leotta non ha saputo fornire la provenienza.