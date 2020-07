PALERMO – Il futuro di Mario Alberto Santana è ancora a Palermo. Il capitano, dopo l’infortunio subito l’8 dicembre contro l’Acireale, sembrava destinato a lasciare ma non sarà così perché sarà ancora lui a guidare la squadra la prossima stagione.

“La mia voglia – dichiara Santana a margine della presentazione del progetto tra Palermo e Caritas – è quella di fare un altro anno da protagonista e non essere uno che dà stimoli agli altri. Sto lavorando per giocare e mettere in difficoltà chi verrà”.

Santana continua ad allenarsi e tenersi in forma in vista della prossima stagione che avrà inizio il 27 settembre: “Ogni giorno vengo allo stadio, sto bene e riesco a fare tante cose. Voglio arrivare in ritiro cercando di fare le partitine che mi mancano”.

Il capitano rosanero conosce il campionato di Serie C per aver giocato il girone A con la maglia della Pro Patria: “Dove ho fatto io la Serie C era difficile, ma mi hanno detto che il nostro (girone C) sarà più difficile. Bisogna affrontarlo con voglia e determinazione per raggiungere l’obiettivo”. L’attaccante argentino sa bene che ci saranno anche delle difficoltà durante la stagione: “I tifosi hanno voglia di arrivare il prima possibile dove il Palermo merita. Ci sono però delle difficoltà che bisogna affrontare tutti insieme, come quando abbiamo iniziato l’anno scorso. Quest’anno saranno molte di più, quindi dobbiamo restare uniti e compatti. Ovviamente ci vuole tanto impegno, da parte di tutti: da parte nostra, ma anche dalla gente. Se ci starà vicina, sarà molto più facile”

Santana ha voluto parlare anche della sua voglia di chiudere la carriera in rosanero: “Volevo solo tornare e finire qui la mia carriera, tutto quel che viene è qualcosa in più. Sono già soddisfatto di aver dato qualcosa per vincere il campionato di Serie D. Adesso mi impegnerò ancora di più per cercare di dare il massimo e, perché no, per cercare di vincere questo campionato”.