TORINO – “Siamo assolutamente disposti a collaborare con i sindacati. Li ho visti e ho detto che sono pronta a fare tutti i tavoli che vogliono”. Così la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, a margine del tavolo per la riapertura della scuola oggi a Torino, dopo le perplessità espresse ieri dai sindacati sulla riapertura. “Sono due settimane – ha detto Azzolina – che aspetto che si apra il tavolo per il protocollo di sicurezza. Siamo qui per collaborare e trovare le soluzioni. Chiaramente l’apertura della scuola a settembre è una sfida difficile. Ma credetemi, io non mi risparmio, sto lavorando h24, amo la scuola e ci credo”.

“Non è una passerella qui come non lo è nelle altre Regioni – sottolinea la ministra Azzolina -. Ci sono dei dubbi a volte e li chiariamo. Siamo qui per il bene della scuola, che appartiene a tutti”. Azzolina ha anche difeso il distanziamento di un metro, che alcuni sindacati ritengono insufficiente, dicendo che “le linee guida le abbiamo scritte noi in Italia per primi” e che “in alcuni Paesi il distanziamento è già saltato, mentre noi lo stiamo mantenendo perché abbiamo senso della prudenza e della prevenzione”.

“Comportamenti responsabili”

“Faccio un appello a tutti. Per riaprire la scuola a settembre è fondamentale anche che ciascuno di noi abbia comportamenti responsabili. Vedere in giro, come ho visto anche ieri sera, persone senza mascherina e ammassate, o discoteche sovraffollate non aiuta”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, incontrando i giornalisti a Torino a margine del tavolo regionale sulla riapertura, in corso a porte chiuse al Liceo DAzeglio. Davanti all’edificio attendevano la ministra alcuni manifestanti con uno striscione di contestazione.((ANSA).