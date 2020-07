SCORDIA – Non dà pace il maltempo in Sicilia. La violenta perturbazione dalla costa ionica si è spostata verso l’interno dell’isola, provocando molti disagi e soprattutto danni. Fortunatamente al momento non si registrano feriti. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per numerosi interventi tra Palagonia, Ramacca e Scordia. A Palagonia strade trasformate in fiumi.

Violento nubifragio

Ramacca e Scordia sono state colpite da un forte nubifragio e da una tromba d’aria causando paura e panico tra la popolazione. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno soccorso un’auto travolta dall’acqua in una discesa.

Casa di riposo scoperchiata

Una squadra del distaccamento Sud, invece, sta operando a Ramacca in via Erike in una casa di riposo il cui tetto è stato scoperchiato dal vento. Gli anziani ospiti sono sono stati messi già in salvo dal personale della struttura.











Le foto dell’intervento dei Vigili del Fuoco

Automobilisti bloccati

A Scordia un anziano è stato tratto in salvo dalla squadra e dal Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco. L’uomo è rimasto bloccato a causa dell’acqua che gli ha ivaso l’abitacolo della macchina. Prontamente l’anziano è salito sul tetto della macchina e ha atteso l’arrivo dei soccorsi. Sul posto è presente anche un’ambulanza del 118.

Un’altra persona, rimasta intrappolata in auto, è stata salvata dalle squadre dei Vigili del Fuoco, sempre a Scordia.

I sommozzatori stanno operando anche in un garage allagato in via Giacomo Matteotti, 2 a Scordia.

L’intervento dei Sommozzatori

Branchitta: “Muri crollati e allagamenti”

“Siamo stati colpiti a sorpresa nonostante avessimo pubblicato un’allerta sui social – dichiara il sindaco di Scordia Francesco Barchitta a LiveSicilia – quando ancora c’era il sole grazie ad una comunicazione telefonica della prefettura che ci informava del peggioramento del meteo. Abbiamo subito dato notizia del peggioramento in una situazione di meteo che sembrava stabile. Adesso stiamo facendo la conta dei danni con strade, case allagate, tombini saltati che non si riesce neppure a trovare. Muri crollati e numerosi saranno gli interventi per ripristinare la circolazione stradale.

Un’intervento c’è stato per un auto che è stata trascinata ma fortunatamente senza alcun problema consequenziale. Monitoriamo di presenza la situazione e il suo evolversi, consapevoli che le condizioni climatiche si stanno verificando con violenza e velocità tali da rendere impossibili le giuste previsioni per tempo. La velocità con cui avvengono alcuni fenomeni atmosferici non si ricordano nel tempo. Sono eventi particolari e che preoccupano notevolmente”, conclude il sindaco. (A cura di Francesco Scollo)





La situazione a Scordia

Ramacca, strade distrutte

A Ramacca, in contrada Torricella, nei pressi del Ristorante la collina D’oro enormi danni alla viabilità stradale. Ci sono stati infatti alberi sdradicati con smottamenti. Nella zona stanno operando due squadre dei Vigili del fuoco, quella del Distaccamento Catania Sud e quella di Caltagirone.







Gli smottamenti a Ramacca

Colpita la zona “Montagna”

Da Ramacca il sindaco spiega a LiveSicilia che la zona “Montagna” è quella che è stata più colpita. La pioggia non è durata molto ma è stata intensa e le forte raffiche di vento hanno reso tutto ancora più complicato. Il sindaco ha inoltre allertato la città metropolitana di Catania per agire sulle strade di collegamento fra Ramacca e la SS417 che è stata invasa da pietre e fanghiglia. Sul comune stanno operando le squadre del comune per monitorare la situazione. (A cura di Francesco Scollo)

Danni nell’acese

Durante la mattina, il forte temporale ha causato allagamenti e caduta di alberi invece nell’acese.