ACIREALE (CT) – Rinforzo importante in arrivo in casa Acireale. Il club siciliano, dopo il terzo posto della scorsa stagione, punta forte alla promozione in Serie C e lo vuole fare con Rossetti in attacco.

L’attaccante non ha ancora firmato con il club granata, ma lo farà a breve, intanto si è già detto felice di questa scelta: “Mi fa piacere vestire la maglia granata – commenta l’attaccante ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“ – mi onora l’interesse di mister Pagana e del direttore Chiovaro nei miei confronti. Mi hanno cercato quando erano in Serie C con il Siracusa e lo scorso anno, quindi spero di non deluderli. Puntiamo alla vittoria, non c’è dubbio, se l’obiettivo è fare meglio dello scorso anno“.

Il calciatore ha parlato anche delle sue caratteristiche: “Credo che tra le mie caratteristiche migliori ci sia la velocità ed il tiro da fuori. Tante volte mi è capitato di sorprendere i portieri avversari per la potenza del tiro, ma anche di testa mi piace cercare il pallone“.