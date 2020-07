Carlentini, De Carlo

CARLENTINI – Nuovo arrivo in casa Carlentini, si tratta dell’esterno De Carlo. Queste le sue prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club:

“Mi piace essere definito un esterno moderno posso giocare come esterno d’attacco negli schemi tattici 4-3-3 o in un 4-4-2, o anche come esterno di difesa. Conosco mister Jemma perché più volte in questi anni ci siamo incontrati nei campi da avversari. Ho molto rispetto del lavoro che ha fatto negli ultimi due anni dove ha saputo svolgere ottimi campionati, sia con l’Acicatena prima e il Motta dopo. Sono felice di aver firmato per il Carlentini, perchè so che ad aspettarmi ci sono dei bravi giocatori, che sono anche degli amici. La mia decisione di fare parte del Carlentini Calcio è dipesa sopratutto dal fatto che la società è descritta da tutti come una grande famiglia. Spero di ambientarmi velocemente e di dare il meglio fin dal primo giorno. Sono carico e positivo per questa nuova avventura che sta per iniziare”.