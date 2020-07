CATANIA – Ha fornito il suo importante contributo quando il Catania tornò in serie B, sotto la presidenza Gaucci, guidando la squadra rossazzurra dalla panchina in tandem con Ciccio Graziani. Ha indossato in modo più che onorevole la casacca rossazzurra da calciatore. Non ha mai nascosto il suo amore per i colori di un club a cui ha legato buona parte della sua carriera: Maurizio Pellegrino, insieme con Fabio Pagliara, ci ha messo la faccia per salvare il Catania, la tanto amata matricola 11700, guidando la cordata che fa capo alla SIGI.

E nel sopralluogo di ieri pomeriggio nel centro sportivo di Torre del Grifo, utile a verificare lo stato delle cose post emergenza sanitaria, Pellegrino non ha nascosto un pizzico di emozione rispondendo alle domande dei cronisti… sotto la pioggia di un improvviso temporale di mezza estate: “Era importante mostrare il Centro agli altri imprenditori della SIGI che non lo conoscevano ancora bene e che sono rimasti visibilmente colpiti – ha sottolineato l’ex rossazzurro ribadendo l’inscindibile correlazione tra il Calcio Catania ed il Torre del Grifo Village e viceversa – anche perché le potenzialità di questa struttura sono enormi. Chi acquisirà la società rossazzurra dovrà avere un progetto ben preciso, strutturato e consolidato sotto il profilo temporale. Come SIGI siamo impegnati ad andare sino in fondo nel bando per l’acquisizione del Catania con l’obiettivo primario di salvare la matricola. Non posso nascondere la mia emozione – ha aggiunto Maurizio Pellegrino – e sono felicissimo di essere a questo punto dopo sette mesi intensi, durissimi anche sotto il profilo personale. Siamo molto fiduciosi che si possa arrivare in fondo e, comunque, chiunque rileverà il Calcio Catania dovrà puntare ad un deciso rilancio dei colori rossazzurri. Non vedo l’ora di poter tornare a parlare esclusivamente di calcio!”