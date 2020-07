Catania, Tacopina sembra interessato

L'avvocato americano potrebbe insidiare la Sigi per l'acquisto del club

CATANIA – Il 23 luglio è il giorno più importante degli ultimi anni per il Catania. Il club etneo conoscerà la nuova cordata che dovrà far ripartire il club, pagandone tutti i debiti (circa 54 milioni) e salvare la matricola 11700.

In corsa per l’acquisizione c’è la Sigi che, tra gli altri, vede Maurizio Pellegrino, ma non sembra essere la sola interessata. Al club rossazzurro infatti, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, sembra si sia avvicinato anche Joe Tacopina, con un passato alla Roma, al Bologna e al Venezia, che ha avuto contatti con Gianluca Astorina.