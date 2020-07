MESSINA – “Il Viminale ci ha confermato la volontà di risolvere al più presto la situazione riguardante il centro migranti di Bisconte, a Messina”. Lo dicono la senatrice e il deputato messinesi Grazia D’Angelo e il Francesco D’Uva del M5S, dopo che il sindaco Cateno De Luca ha firmato ieri l’ordinanza per la chiusura dell’hotspot a partire dalla mezzanotte del 25 luglio.

“Già nei giorni scorsi avevamo evidenziato – aggiungono – l’esigenza di istituire al più presto un tavolo tecnico in prefettura da cui far scaturire le opportune soluzioni. Si sta lavorando per trovare una soluzione e tutti i provvedimenti posti in campo dalle autorità diverse dal ministero dell’Interno, non hanno alcun valore. Spiace constatare, ancora una volta, l’atteggiamento sempre sopra le righe del sindaco di Messina: spettacolarizza un tema, in questo caso molto complesso. L’impressione è che ogni volta che il primo cittadino si sente in difficoltà sul fronte amministrativo, parta all’attacco di tutto e tutti al solo fine di individuare un ‘nemico’ da criminalizzare”. (ANSA).