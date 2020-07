TAORMINA – Ospite d’onore Monica Bellucci in un evento, nello splendido Teatro Antico, con la firma di Dolce e Gabbana per lanciare il nuovo modello turistico siciliano, che coniuga le eccellenze di ogni settore per puntare alla realizzazione di eventi straordinari valorizzando le bellezze locali. ­Alcuni giorni fa il governo Musumeci ha puntato su Dolce e Gabbana per promuovere l’immagine della Sicilia nel mondo. Una scelta strategica, deliberata dalla Giunta nelle scorse settimane, che vede impegnati gli assessorati alle Attività produttive e al Turismo e spettacolo. Sette le tappe nell’Isola in questa estate, a cominciare dal teatro antico di Taormina che ha ospitato stasera l’apertura del tour. “Abbiamo fatto la scelta più naturale- ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci- perché Dolce e Gabbana sono da sempre i migliori ambasciatori della nostra Isola nel mondo. Li ringrazio per quanto hanno fatto e per quello che faranno per aiutarci a fare della Sicilia la tappa preferita nel Mediterraneo”.

L’evento

Domenico Dolce e Stefano Gabbana scelgono ancora una volta il Maestro Giuseppe Tornatore per raccontare il loro incondizionato amore per la Bellezza attraverso l’occhio sapiente della sua cinepresa. Il rapporto di profonda amicizia e stima reciproca tra i due Stilisti e il regista premio Oscar – sempre presente nei momenti fra i più importanti della storia di Dolce&Gabbana e autore di spot memorabili – torna a intrecciarsi sul grande schermo dopo il cameo nella scena della corriera de “L’uomo delle stelle” (1995) e si concretizza nella realizzazione del film “Devotion”, con le musiche inedite di un altro grande premio Oscar, l’indimenticabile Maestro Ennio Morricone.

La sceneggiatura

Girata in gran parte nel cuore di Palermo e ai piedi del grande Duomo di Monreale – crocevia di culture e più volte ispirazione per le creazioni degli Stilisti grazie al suo sincretismo artistico – l’opera racconta l’infinito amore di Domenico Dolce e Stefano Gabbana per la Sicilia, fonte inesauribile della loro creatività, e l’instancabile passione per il loro lavoro: un intimo percorso alla scoperta di una dimensione autentica e lontana dai riflettori della moda.

Un lavoro quotidiano completamente devoto al tocco umano, a quella Bellezza che le macchine, da sole, non riusciranno mai ad emulare. Un sentiero solcato da gioie, ripensamenti, geniali intuizioni e profondo rispetto per la tradizione da preservare dall’usura del tempo.

Il racconto

È su questo percorso che si dipana il racconto del film, sotto lo sguardo attento della cinepresa e quello di misteriose figure che osservano curiose gli Stilisti a lavoro nelle sartorie, svelando rapporti di senso altrimenti impercettibili. Una narrazione in cui ritornano spesso, incalzanti, gli inconfondibili fregi e le scene delle gesta dei paladini dipinti sul carretto siciliano, umile mezzo di trasporto che tra le mani degli artigiani diventa opera d’arte ed epico racconto della storia dell’Isola. Un’immagine potente e un forte simbolo culturale, perfetto punto di incontro tra la Sicilia e Dolce&Gabbana.

I vip

Anche quest’anno nonostante il Covid e i tempi ristretti, il Festival ospita come sempre in questi ultimi anni i grandi Vip del cinema internazionale. Interviste, conferenze e cocktails si susseguono giornalmente da più di una settimana al Metropole, sede operativa dell’evento , soprattutto sulla sua magnifica terrazza che si affaccia in un infino azzurro di cielo e mare di una Sicilia che guarda avanti e che non rinuncia ai suoi appuntamenti internazionali.

Nelle suite del Metropole sono stati ospitati noti artisti. Coster -Waldaw Nicolaj, attore danese protagonista de “Il trono di Spade” era certamente tra gli ospiti più attesi, insieme al bravissimo Willem Dafoe . L’Hotel Metropole che per vocazione e storia è sempre vicino all’arte e alla cultura, offrirà nella sua terrazza un cocktail di benvenuto prima della premiazione di domenica sera al teatro Greco per salutare i suoi ospiti e per dare ancora appuntamento a un altr’anno nella stessa indimenticabile cornice che non smette di incantare il mondo che passa.