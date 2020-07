Palermo, mediana da rinforzare

PALERMO – Mediana da rimpolpare per il Palermo, che dovrà trovare degli elementi adatti alla Serie C. I nomi che il club di viale del Fante sta valutando sono diversi, ma non vuole sbagliare la scelta.

L’elemento ricercato dovrà andare ad affiancare i titolari Martin e Martinelli ed in pole position, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, ci sarebbe De Rose della Reggina, con Agazzi del Livorno. Per il primo ci sono diversi ostacoli, in primis la concorrenza dell’Avellino, a cui si aggiunge la volontà del tecnico Toscano nel volerlo trattenere. Questo ha portato i rosa a virare su Agazzi che, dopo la retrocessione del Livorno in Serie C, saluterà la Toscana.

Altri giocatori tenuti d’occhio sono i giovani Biondi del Catania, Colpani dell’Atalanta e Pezzella della Roma. Vanno anche avanti le trattative per riportare i rosanero i giovani Kraja e Langella che lo scorso anno erano in prestito da Atalanta e Pisa.