PALERMO – Potrebbe essere risolta a breve la questione relativa alla convenzione del “Barbera”. Il Palermo entro il 29 luglio dovrà presentare alla Covisoc tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C, tra queste anche il nome dello stadio dove disputerà le gare interne.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha già detto di essere pronto ad intervenire in caso non si arrivasse ad un accordo in Consiglio Comunale, ma sembra voler evitare questa mossa. Il nodo, come noto, è la tariffa di 341mila euro, tariffa che comunque negli anni è aumentata perché, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, negli anni di presidenza di Zamparini sono stati fatti lavori di ammodernamento e il canone è passato da 206mila a quello attuale.

Il capo di gabinetto del sindaco Orlando, Sergio Pollicita, ha messo sul piatto la possibilità di ridurre il canone ritenuto, anche da lui, troppo esoso. Questo potrebbe anche variare in base alla percentuale di biglietti e abbonamenti venduti.