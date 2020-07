Palermo, tre pronti a rimanere

PALERMO – Il Palermo comincia a trattare con i calciatori che in questa stagione hanno indossato la maglia rosanero e vedranno scadere il loro contratto. La Figc ha disposto questa settimana come termine ultimo per il prolungamento dei contratti delle squadre neopromosse.

Il Palermo ha già deciso su chi puntare, cioè Pelagotti, Lancini, Accardi, Crivello, Martin, Martinelli, Floriano e Silipo, adesso dovrà scegliere se confermare o meno anche altri elementi in scadenza, oltre gli under per i quali si sta trattando con i club di appartenenza.

In “bilico” ce ne sono tre e si tratta di Marong, Ambro e Ficarrotta. Il club di viale del Fante ha proposto loro di aggregarsi in ritiro in prova per tentare di convincere l’allenatore a tenerli. Ambro, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, starebbe valutando la possibilità, così come sta valutando le offerte arrivate. Ficarrotta potrebbe accettare questa possibilità, così come Marong che lo scorso anno non ha trovato spazio.