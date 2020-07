3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Al Nord giornata stabile e soleggiata con qualche isolato addensamento pomeridiano sui rilievi; sporadici piovaschi sui settori orientali. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 34. Al Centro giornata stabile e soleggiata, salvo locali annuvolamenti pomeridiani sull’Appennino con sparuti e isolati fenomeni. Temperature in rialzo, massime tra 28 e 33. Al Sud qualche annuvolamento tra Sicilia e Calabria con residui isolati fenomeni; tendenza a rasserenamento. Sole altrove. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 33. (ANSA)