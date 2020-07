Record di nuovi contagi da coronavirus nel mondo, quasi 260mila

in 24 ore secondo l’Oms, con il più forte incremento in un giorno da inizio pandemia. I maggiori aumenti negli Stati Uniti (dove a Miami scatta il coprifuoco, mentre in Texas emerge il dato di 85 bambini di meno di un anno contagiati), in Brasile, India e Sudafrica. In Italia sale lievemente il numero degli infettati, ieri 249 a fronte dei 233 del giorno prima. Record

contagi anche in Spagna, le zone più colpite sono Aragona e

Catalogna, e la Francia non esclude di chiudere i confini con

Madrid.