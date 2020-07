Sancataldese, Settineri

San Cataldo – Il nuovo tecnico della Sancataldese, Alessandro Settineri, ha parlato in conferenza stampa.

“Da parte mia nessuna perplessità – ha esordito l’allenatore -. Avevo offerte altrove, è vero, ma loro sono stati bravissimi nel coinvolgermi. Ho avuto modo di vedere che qui c’è una dirigenza sana, fatta di persone perbene. Vivo questo progetto h24. San Cataldo è una prima scelta, oggi molti allenatori vorrebbero essere seduti al posto mio e per questo mi sento un privilegiato. Spero di dare il mio contributo. Torregrossa e Ferraro sono un valore aggiunto, non perché abbiano scelto me ma perché sanno di calcio e nel dilettantismo non è una cosa scontata. Con loro ho un dialogo fluido, riusciamo a intenderci su quelli che sono i profili che possono servirci”.