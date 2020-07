Sant’Agata, firma Petkovic

Sant’Agata – Colpo di mercato per il Sant’Agata. Il club ha infatti ufficializzato l’attaccante Petkovic.

“Dopo aver parlato con mister Ferrara ho optato per Sant’Agata perché mi piace il modo in cui l’allenatore guarda il calcio e come mi vede lui. Avevo altre opzioni ma mi ha convinto ad accettare il Città di Sant’Agata – dice Ivan Perkovic – ho sentito molte persone che mi hanno confidato che qui c’è un’atmosfera familiare, si crea un bell’ambiente tra società, dirigenti, allenatori e giocatori”. Cosa ti aspetti da questo campionato ? “Penso che l’obiettivo sia raggiungere una tranquilla salvezza – continua l’attaccante – ho giocato nel girone I per un anno e so che la maggior parte delle squadre sono simili, che non c’è molta differenza. Ritengo che non sia comunque impossibile fare qualcosa in piu’”. Cosa ti senti di promettere ai tifosi ? “Posso solo promettere che farò sempre del mio meglio giocando al cento per cento”.